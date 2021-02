Frontale a San Daniele, due feriti

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente frontale che si è verificato poco dopo le 13.30 lungo la regionale 463, di fronte al campo sportivo, a San Daniele del Friuli.

A finire in ospedale, con ferite pare non gravi, un ragazzo di 27 anni e una donna di 59, entrambi della zona. Erano alla guida di una Ford Focus e di una Alfa Romeo Mito. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte degli agenti del Corpo di Polizia Locale del Sandanielese, intervenuti per rilievi e viabilità.

Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente dall'ospedale di San Daniele, l'elicottero sanitario (poi deviato a Budoia per un altro incidente) e i Vigili del Fuoco volontari di San Daniele del Friuli, insieme ai colleghi del Distaccamento di Gemona del Friuli. Qualche disagio per il traffico che si è risolto intorno alle 15.30.