Frontale a San Daniele tra due vetture: ferita una donna

Incidente stradale, intorno alle 13.30, a San Daniele del Friuli, all'incrocio tra via Kennedy e via Ortigara. Due le vetture che si sono scontrate in un impatto di tipo fronto - laterale.



Coinvolte nello schianto tra due vetture Kia (una station wagon e una berlina). A rimanere ferita in maniera più seria una donna di 51 anni, di San Daniele del Friuli, elitrasportata al Santa Maria della Misericordia di Udine, mentre un uomo di Codroipo di 52 anni ha riportato contusioni. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo, per la messa in sicurezza dei mezzi e della sede stradale, e a supporto del personale sanitario.

Rilievi, accertamenti e viabilità della Polizia Locale di San Daniele del Friuli.