Frontale a Spilimbergo tra un'auto e un mezzo pesante

Scontro frontale tra un mezzo pesante e una vettura questa mattina verso le 9,30 a Spilimbergo, in via delle Colline, sullo svincolo con via San Daniele del Friuli, lungo la direttrice per Provesano.

Nell'impasto la macchina si è cappottata e la conducente, una donna, è rimasta ferita. È riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo della vettura ed è stata soccorsa dall'equipaggio dell'ambulanza proveniente da Spilimbergo, poi trasportata all'ospedale di Pordenone con ferite non gravi. Il conducente del furgone ha rifiutato il trasporto in nosocomio.

Intervenuta sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo e un'ambulanza. Mentre i sanitari prestavano le prime cure alla donna, i vigili del fuoco provvedevano a mettere in sicurezza l'auto rovesciata a lato strada. Sul posto anche la Polizia Locale di Spilimbergo.