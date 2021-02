Frontale a Treppo Grande, gravi tre persone

Tre persone sono rimaste ferite in maniera grave in un incidente frontale accaduto intorno alle 12 lungo l'ex provinciale 55, all'intersezione con via Isonzo, nel territorio del comune di Treppo Grande.

Si sono scontrate una berlina e un'utilitaria, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Udine, intervenuti per i rilievi e la viabilità. Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elicottero sanitario decollato dall'elibase di Campoformido.

Un ferito è stato trasportato in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine; altri due sono stati trasferiti al nosocomio in ambulanza. Sono gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli e del Distaccamento di Gemona del Friuli per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati, per la bonifica della sede stradale, e a fattivo supporto del personale sanitario.