Frontale a Visco, due persone ferite

Incidente frontale questa mattina, intorno alle 7, lungo la viabilità principale che porta in centro a Visco. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, intervenuti per i rilievi, gli accertamenti e la viabilità, si sono scontrate due auto: una Lancia Ypsilon e una Nissan, rimaste entrambe sulla sede stradale dopo l'impatto.

Su una delle due vetture viaggiava una coppia, un uomo e una donna. Sull'altra si trovava solo il conducente. Sono tutte persone che risiedono nella zona del Palmarino, attorno ai 60 anni di età.

Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al 112, la Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, partita dall'ospedale di Jalmicco. La sala operativa del Nue ha allertato, invece, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, a supporto del personale sanitario e per la messa in sicurezza della sede stradale, e dei veicoli incidentati.

Nell'impatto la coppia è rimasta ferita; ha riportato un trauma toracico ed è stata trasportata all'ospedale di Palmanova con l'ambulanza. Uomo e donna non sarebbero comunque in pericolo di vita.