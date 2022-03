Frontale a Vivaro, morta una giovane coppia

Incidente mortale, intorno alle 18, a Vivaro, lungo la strada provinciale 53, che porta a San Quirino. Due le vittime nello scontro frontale che ha coinvolto un'auto e un camion, nei pressi del ponte sul torrente Cellina, in un tratto rettilineo. Completamente distrutta la Chrysler Voyager che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con il mezzo pesante, che trasportava un piccolo escavatore. Per i due giovani a bordo non c'è stato nulla da fare.

Ferito e sotto choc il conducente del camion, trasportato d'urgenza all'ospedale.

Nell'auto sono stati trovati due seggiolini per bambini, ma fortunatamente la presenza dei piccoli, dopo minuti di terrore, è stata esclusa dalle approfondite ricerche effettuate tramite l'aiuto dei pompieri, che hanno usato le pinze oleodinamiche per ispezionare la scocca della vettura, completamente deformata nell'urto.

A perdere la vita Chiara Materassi, classe nel 1997, e il suo compagno, Manuel Cari, del 1993, entrambi residenti nel Pordenonese, a Fontanafredda, e genitori di cinque bambini.

Sul posto il medico legale Lucio Bomben. Avvisato il pm di turno Marco Faion.

L'arteria è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi da parte dell'elicottero sanitario e di alcune ambulanze. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.