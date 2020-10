Frontale ad Aquileia, ferite due donne

Incidente fronto-laterale poco prima di mezzanotte, lungo la regionale 352, l'arteria che collega Grado ad Aquileia, nel territorio del comune di Aquileia, vicino al ristorante Ai Due Leoni.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Torviscosa e del Norm della Compagnia di Palmanova, due auto si sono scontrate. Sono rimaste ferite entrambe le conducenti, due donne: una ragazza di 23 anni, residente a Ruda, trasportata in ambulanza all'ospedale di Monfalcone, e una 48enne di Grado, anche lei soccorsa (per accertamenti) dall'equipe medica di un'autolettiga inviata dalla Centrale Sores di Palmanova.

La 23enne ha riportato lesioni severe, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli per la messa in sicurezza delle vetture incidentate e della sede stradale. La dinamica dello sconto non è chiara.