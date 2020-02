Frontale all'incrocio, due persone in ospedale

Incidente all'incrocio tra via Carnaro e via Brigata Casale, a Trieste. Per cause in corso di accertamento, una Nissan Micra si è schiantata contro un camion; un terzo mezzo è stato coinvolto. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco, con una prima partenza dal Comando di Trieste, e le equipe sanitarie.

Due le persone che sono rimaste ferite, per fortuna in maniera non grave. Il resto delle persone coinvolte non ha avuto la necessità di ricorrere alle cure mediche. I pompieri hanno messa in sicurezza i mezzi coinvolti e bonificato la sede stradale.