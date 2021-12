Frontale auto-furgone a Torviscosa, un morto

Incidente mortale a Torviscosa, lungo la viabilità che da Rodola porta a Malisana. Per cause in corso di accertamento, intorno alle 8 si sono scontrati un furgone e una vettura.

Nel violento impatto ha perso la vita il conducente della vettura, un uomo di 61 anni che stava andando al lavoro. Lo scontro si è verificato lungo un rettilineo ed è stato di tipo frontale.

Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, l'elisoccorso, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Palmanova, insieme a una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Torviscosa.