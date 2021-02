Frontale auto-moto, ferito il centauro

Incidente frontale questa mattina, intorno alle 7.30, in Strada per Basovizza, all'angolo con via Max Fabiani.

Si sono scontrati, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale, intervenuti per rilievi e per la viabilità, una moto Yamaha Tmax e una vettura Hyundai Tucson.

Ad avere la peggio nell'impatto è stato il centauro, soccorso dal personale medico di un'ambulanza inviata sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova. Poi la corsa in ospedale.

Dopo l'allarme la sala operativa del Nue 112 ha inviato sul posto anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trieste che hanno raggiunto il luogo dell'incidente con la Prima Partenza, per la messa in sicurezza dei mezzi e della sede stradale.