Frontale auto-trattore a Pinzano

Intorno alle 20, al 112 è arrivata una richiesta d’intervento per un frontale tra una Toyota Corolla e un trattore a Pinzano al Tagliamento. L’incidente è avvenuto in località borgo Ampiano, nei pressi del cotonificio. Nel violento impatto, è rimasto ferito, per fortuna in modo lieve, il conducente dell’auto, mentre non ci sono state conseguenze per la persona alla guida del mezzo agricolo, adibito al trasporto bestiame, ma vuoto al momento dell'impatto.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Spilimbergo, attivati dalla sala operativa provinciale, che hanno collaborato con il personale sanitario, intervenuto per prestare soccorso all’automobilista. I pompieri si sono poi concentrati sul controllo e il contenimento della perdita di gasolio dal trattore, collaborando anche con la Polizia Stradale, che si è fatta carico dei rilievi.