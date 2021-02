Frontale con l'autoarticolato, ferita una dottoressa

Una dottoressa che stava andando al lavoro, all'ospedale di San Daniele del Friuli, è rimasta coinvolta questa mattina in un incidente stradale che si è verificato in Piazza del Popolo, a San Odorico di Flaibano, in un punto in curva.

La donna, del posto, era al volante di una Mercedes Classe A quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto con tre pattuglie per la viabilità e i rilievi, si è scontrata frontalmente con un camion, un autoarticolato per il trasporto di materiale edile, un mezzo pesante con targa austriaca.

L'impatto è stato violento, lungo la regionale 463, che è stata subito chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per permettere le operazioni di soccorso.

Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e la Sala Operativa del Nue ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e a supporto del personale medico.

Sul luogo dell'incidente anche i volontari di Protezione Civile per la viabilità.

La dottoressa è sempre rimasta cosciente durante i trasporti in ospedale. È rimasta ferita in maniera seria ma non è in pericolo di vita.