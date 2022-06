Incidente nel pomeriggio in via D'Antoni, a Colloredo di Pasian di Prato. Per cause al vaglio della Polizia locale, a scontrarsi frontalmente sono stati uno scooter e un furgone.

Ad aver avuto la peggio è stato il conducente del motociclo, un 20enne di Campoformido, che è rovinato a terra.

Dopo aver ricevuto le prime cure dal personale sanitario, è stato trasportato all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono serie. Illeso, invece, l'autista del furgone.