Frontale in via Pozzuolo, due feriti incastrati

Incidente frontale, questo pomeriggio, poco prima delle 17, a Sant’Osvaldo, in Comune di Udine. Lungo via Pozzuolo, all'altezza del distributore, per cause al vaglio della Polizia locale, si sono scontrate una Fiat Panda, che proveniva da Udine, e un'Opel Astra, che procedeva nel senso opposto di marcia.

Dalla prima vettura sono uscite da sole due persone, residenti a Lestizza, ferite in modo lieve, mentre i Vigili del Fuoco, subito intervenuti dal vicino Comando di via Popone, hanno dovuto estrarre dall'abitacolo due stranieri che viaggiavano a bordo della Opel.

Entrambi, soccorsi dal personale sanitario - sul posto con due ambulanze e un'automedica - sono stati portati in ospedale per le cure del caso. I due non sarebbero in pericolo di vita.

Disagi per la circolazione, che ha subìto rallentamenti per la durata delle operazioni di soccorso.