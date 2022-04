Frontale in via Pozzuolo, due feriti

Incidente frontale, questo pomeriggio, a Sant’Osvaldo, in Comune di Udine. Lungo via Pozzuolo, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrate una Fiat Panda e un'Opel Astra.

Dalla prima vettura sono uscite da sole due persone italiane, mentre i Vigili del Fuoco, subito intervenuti dal vicino Comando di via Popone, hanno dovuto estrarre due stranieri che viaggiavano a bordo della Opel; entrambi, soccorsi dal personale sanitario, sono stati portati in ospedale per le cure del caso. I due non sarebbero in pericolo di vita.