Frontale nella notte a Caneva, due feriti

Una donna della provincia di Treviso, di Gaiarine, e un uomo di Sacile sono rimasti feriti a seguito di un incidente frontale accaduto ieri sera, intorno alle 23, in via Luigi Cadorna, a Fiaschetti di Caneva.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Sacile, intervenuti per accertamenti, rilievi e viabilità, i due mezzi si sono scontati ed è scattato subito l'allarme.

La centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'automedica, di un'ambulanza e dall'elibase di Campoformido è decollato l'elicottero. Uno dei due conducenti, grave ma non in pericolo di vita, è stato trasportato in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine; l'altro ha riportato lesioni lievi ed è stato trasportato con l'autolettiga all'ospedale di Pordenone, per accertamenti. Per la messa in sicurezza dei veicoli e del luogo dell'incidente, i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone.