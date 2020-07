Frontale nella notte a San Daniele, tre feriti

Incidente intorno alle 22 di ieri, a San Daniele del Friuli, in via Udine, nella zona dell'ospedale. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti per rilievi e viabilità, due vetture si sono scontrate in un fronto laterale; tre persone sono rimaste ferite nell'impatto.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipe Sanitaria di un'ambulanza e sono intervenuti immediatamente anche i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele per la messa in sicurezza delle vetture incidentate e a fattivo supporto del personale medico, oltre che per la messa in sicurezza dell'area dell'incidente. I tre feriti sono stati portati in ospedale con l'autolettiga; le loro condizioni non destano preoccupazione.

sempre nella serata di ieri si è verificato un incidente a Vendoglio di Treppo Grande. Il conducente di una vettura è finito contro una spalletta in cemento di un ponticello. Uscito autonomamente dalla vettura, è scivolato in un fossato; per lui si è tenuto il peggio.

Per fortuna, invece, è stato tratto in salvo dai sanitari e dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli. Era in gravi condizioni ma comunque vivo, trasportato subito al Santa Maria della Misericordia di Udine.