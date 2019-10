Frontale nella notte, tre feriti

Violentissimo incidente frontale intorno alla una di questa notte. Lo scontro si è verificato tra la strada regionale 463 e via Tagliamento, a San Daniele del Friuli, all'altezza dell'incrocio vicino al Despar.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Codroipo, intervenuti per i rilievi e la viabilità, si sono scontrati un pickup e una berlina. L'impatto è stato devastante. Tre le persone che sono rimaste ferite, trasportate in ospedale con le ambulanze provenienti dal nosomio cittadino. Medicate, sono state dimesse dopo qualche ora.

Per la messa in sicurezza dei mezzi gravemente danneggiati e per la bonifica della sede stradale, oltre che a supporto del personale medico, sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele.