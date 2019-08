Frontale sotto la pioggia, grave una donna

Gravissimo incidente tra due auto nella prima serata ad Aviano, lungo la regionale 251, di fronte alla latteria a San Martino di Campagna, a poca distanza da confine con San Quirino, dove ieri si era già verificato un altro scontro con serie conseguenze.

Per cause ancora al vaglio dei Carabinieri di Polcenigo, una Ford focus guidata da una ragazza americana in direzione Pordenone è andata a scontrarsi con una Saab station wagon che procedeva in direzione opposta con a bordo una famiglia di quattro persone. La Saab ha subito il colpo frontalmente mentre la focus ha impattato sul lato passeggero.

Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato l'ambulanza e l'elicottero sanitario, decollato dalla elibase di Campoformido. Sono intervenuti prontamente anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Maniago, in supporto ai sanitari e per mettere in sicurezza le auto incidentate.

Tutte le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale; la famiglia in ambulanza a Pordenone, mentre la guidatrice americana, rimasta gravemente ferita, è stata elitrasportata a Udine. Coinvolto nello scontro anche un bambino che, però, sarebbe rimasto fortunatamente illeso.