Frontale sulla statale 14, due feriti gravi

Grave incidente lungo la statale 14 in comune di Palazzolo dello Stella poco dopo le 19. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Palazzolo dello Stella, intervenuti sul posto per rilievi e viabilità, si sono scontrate frontalmente due vetture.

L'incidente è accaduto di fronte al distributore di benzina IP. Nell'impatto sono rimaste ferite in maniera seria due persone. Si tratta di una donna del Bellunese che viaggiava su una Fiat Qubo e di un uomo di Pocenia che si trovava a bordo di una Lancia Ypsilon.

Dopo l'allarme la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario e l'ambulanza, oltre ai militari dell'Arma. Sul posto sono intervenuti tempestivamente anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli che hanno dato fattivo supporto al personale sanitario nel soccorso alle persone ferite. I pompieri hanno poi messo in sicurezza le vetture incidentate e lo scenario dell'incidente. Disagi inevitabili per il traffico.

I feriti sono gravi (uno è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine), ma non sarebbero in pericolo di vita.