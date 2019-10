Frontale sulla statale 14, un ferito grave

Grave incidente lungo la statale 14, a Cervignano del Friuli, intorno alle 13, nella zona dell'Istituto Tecnico Malignani. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, si sono scontrate frontalmente due auto. Nell'impatto, che è stato molto violento, una persona è rimasta ferita in maniera grave; assistita dal personale sanitario dell'elicottero è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

A supporto l'equipaggio di un'ambulanza della Croce Rossa di Palmanova. Per la messa in sicurezza delle vetture incidentate e dello scenario sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Udine, poiché i colleghi del Distaccamento di Cervignano erano già impegnati altrove per un'altra emergenza.

Il punto in cui si è verificato l'incidente non è nuovo, purtroppo, a scontri molto gravi. Il tratto è in curva e la caduta delle foglie secche sulla carreggiata, unita alla pioggia, rende il manto stradale particolarmente insidioso. Si tratta del tratto che arriva da Fiumicello e porta a Latisana.