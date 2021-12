Frontale tra auto e camion a San Canzian d'Isonzo

Violento scontro frontale, intorno a mezzanotte e mezza, lungo la statale 14, nel comune di San Canzian d'Isonzo, all'altezza del cavalcavia di Pieris. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un mezzo pesante e una vettura. È stato necessario chiudere la strada, invasa dai detriti.

Illeso il camionista, visitato comunque sul posto dall'equipaggio di un'ambulanza inviata in emergenza dalla Sores di Palmanova. Ferito in maniera grave, ma non è in pericolo di vita, il conducente della vettura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Monfalcone che hanno dato fattivo supporto al personale sanitario e messo in sicurezza i veicoli incidentati, e la sede stradale.

Vicino all'aeroporto di Ronchi dei Legionari è atterrato anche l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido. Il conducente della vettura è stato trasportato in ambulanza fino alla piazzola dove è stato controllato dal medico, poi trasportato con l'autolettiga in ospedale.