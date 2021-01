Frontale tra due auto a Barcis, due feriti

Grave incidente frontale tra due vetture, in tarda mattinata, a Barcis, all'altezza della passerella in legno, lungo la Regionale 251, in località Fontane. Il violento urto, ha causato numerosi traumi a uno dei due conducenti e al passeggero dell'auto.

I Vigili del Fuoco, dopo aver messo in sicurezza le vetture, hanno aperto le portiere con il divaricatore e dopo che il personale sanitario ha applicato gli idonei presidi per l'estricazione (collare cervicale, corsetto estricatore, steccobende, ecc) ed estratto il passeggero, hanno eliminato la griglia che separava l'abitacolo dal retro del veicolo: questo ha permesso di estrarre dal bagagliaio, in completa sicurezza e minimizzando spostamenti e rotazioni, il conducente.

Entrambi gli infortunati sono stati trasportati all'ospedale di Pordenone.

Le vetture hanno subito ingenti danni.