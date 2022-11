Frontale tra due auto a Codroipo

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente accaduto poco prima delle 21.30 di ieri a Codroipo, all'incrocio tra via Circonvallazione Est e via Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, intervenute per rilievi e viabilità, si sono scontrate due auto in un impatto di tipo frontale.

E' scattata subito una richiesta di aiuto con una telefonata al numero unico di emergenza 112. Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo e i Vigili del fuoco volontari di Codroipo.

I sanitari hanno soccorso le persone rimaste ferite, due uomini, che sono poi stati trasportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine; entrambi non hanno riportato lesioni gravi.

La messa in sicurezza delle auto e del luogo dell'incidente è stata curata dai pompieri, in piena sinergia con il personale sanitario.