Frontale tra due auto a Cormons, un morto

Tragedia, questa mattina, a Cormons, dove Maurizio Cosmini, 74enne della zona, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la regionale 56, nel tratto che prende il nome di via Isonzo.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo, due vetture si sono scontrate in un impatto di tipo frontale.

Inviate dagli infermieri della Sores un'ambulanza e un'automedica, oltre ai Vigili del fuoco. Attivato anche l'elisoccorso che, però, non è potuto decollare per le avverse condizioni meteo.

Tre le persone coinvolte nel sinistro. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante le manovre di rianimazione: troppo gravi le ferite riportate.

Secondo le prime ricostruzioni, il 74enne, che era alla guida di una Lancia Ypsilon, avrebbe accusato un malore, invadendo l’altra corsia di marcia, dove transitava una i20 Hyundai che non ha potuto evitare l'impatto.