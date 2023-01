In serata, poco dopo le 19, la prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone è intervenuta per un incidente lungo la Statale 13, in comune di Fontanafredda.

Per cause al vaglio della Polizia Locale di Fontanafredda, due auto si sono scontrate frontalmente, mentre una terza è stata coinvolta solo parzialmente.

Pompieri e personale sanitario giunto da Pordenone e Sacile con due ambulanze, hanno prestato le prime cure agli occupanti dei veicoli, che sono poi stati messi sicurezza.