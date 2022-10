Frontale tra due auto a Marsure di Aviano

Due incidenti nel Friuli Occidentale. Questa mattina, i Vigili del Fuoco di Maniago e i sanitari sono intervenuti verso le 9.30 a Marsure di Aviano, lungo la Pedemontana, per un frontale tra due auto.

All'arrivo dei soccorritori, è stata liberata una donna che non riusciva a uscire dall'abitacolo per le ferite riportate. Sul posto anche l'elisoccorso e i Carabinieri di Aviano e Sacile.

La strada è rimasta chiusa per la durata necessaria alla messa in sicurezza.

Nel primo pomeriggio, a Caneva, si è verificato, invece, uno scontro di tipo fronto laterale, sempre tra due vetture, all'altezza di via San Michele, all'incrocio con via San Tomaso. Le cause sono al vaglio delle forze dell'ordine.

A rimanere ferita una donna che è stata affidata prima alle cure dell'equipe dell'elicottero e, quindi, a quella dell'autolettiga che l'ha trasportata in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione.