Frontale tra due auto a Pordenone, un ferito intrappolato

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti questa mattina, poco prima delle 8, per un incidente tra due auto, che si sono scontrate frontalmente in via Roveredo, a Pordenone.

Quattro le persone coinvolte, di cui due bambini. Per uno dei conducenti, incastrato nell'abitacolo, i pompieri hanno dovuto ricorrere alle pinze idrauliche per rimuovere le portiere dell'auto, consentendo agli operatori sanitari un ampio varco per liberarlo dalle lamiere e poi trasportarlo in ospedale per le cure del caso.

I Vigili del fuoco si sono poi fatti carico della messa in sicurezza dello scenario. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia Locale.