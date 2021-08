Frontale tra due auto a Pordenone

Incidente stradale, nel tardo pomeriggio di sabato 21 agosto, a Pordenone, in via Nuova di Corva.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute sul posto per i rilievi, la viabilità, e per tutti gli accertamenti, si sono scontrate due vetture: una Volkswagen e una Opel Insignia station wagon.

Nell'impatto sono rimaste ferite due persone, fortunatamente in maniera non grave. L'allarme è scattato subito, con una chiamata al Nue 112 da parte delle persone coinvolte nell'incidente e anche da parte di diverse persone che stavano camminando a bordo strada in quel momento.

L'impatto tra le due automobili si è verificato in prossimità del sovrappasso. Sul posto, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato immediatamente l'equipaggio di un'ambulanza, per dare immediata assistenza alle persone rimaste ferite.

In via Nuova di Corva sono intervenuti tempestivamente anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza le vetture incidentate e dato fattivo supporto al personale sanitario, per poi mettere in sicurezza anche l'area dove si è verificato l'incidente. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso.