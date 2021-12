Frontale tra due auto a Pordenone

La prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone è intervenuta intorno alle 22 per un incidente avvenuto in via Planton a Pordenone, di fronte alla caserma dei Carabinieri.

Due auto sono entrate in collisione frontalmente. I pompieri hanno collaborato con i sanitari giunti sul posto con ambulanza e automedica, per liberare il conducente di una vettura che era ancora all'interno dell'auto e aveva riportato le peggiori conseguenze.

I due conducenti sono stati ricoverati all'ospedale di Pordenone.

Presenti anche i Carabinieri della compagnia che hanno prestato i primi soccorsi e poi i rilievi.