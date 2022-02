Scontro frontale, in tarda mattinata, a Pordenone. Poco prima delle 12.30, due auto, per cause al vaglio della Polizia locale, si sono scontrate frontalmente, all'incrocio tra viale Venezia e via Del Troi.

Sul posto la partenza dei Vigili del Fuoco Volontari di Sacile, che ha portato le prime cure alle tre persone coinvolte, poi affidate ai sanitari, e ha messo in sicurezza i mezzi.