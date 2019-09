Frontale tra due auto a Pradamano

Grave incidente questa mattina intorno alle 9 lungo la regionale 56 a Pradamano. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Pavia di Udine, intervenuti sul posto per i rilievi, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo che ha invaso la corsia opposta.

In quel momento stava sopraggiungendo un’altra macchina e l’impatto è stato inevitabile. Uno dei due mezzi è finito fuori strada, nel campo, ed è stato recuperato dal carro attrezzi. Feriti in maniera piuttosto seria i due conducenti, un giovane e un uomo, entrambi assistiti dal personale medico di un’ambulanza che li ha portati in ospedale. Sul posto la Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale per la viabilità. Per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati i vigili del fuoco di Udine.