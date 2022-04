Frontale tra due auto a Roveredo

Scontro frontale tra due auto, questa mattina, intorno alle 9.30, a Roveredo in Piano, lungo l’ex provinciale 31. Le cause dell’incidente, che ha coinvolto quattro adulti e un neonato, sono al vaglio dei Carabinieri di Fontanafredda.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Pordenone, con la prima partenza giunta dalla sede centrale, hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi interessati, mentre le persone rimaste ferite, compreso il piccolo passeggero, sono state soccorse dai sanitari – arrivati con tre ambulanze e l'automedica – e poi trasportate al pronto soccorso di Pordenone per le cure del caso.

Per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, si è resa necessaria la chiusura del tratto per circa un’ora e mezza.