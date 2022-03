La prima partenza dei Vigili del fuoco di Pordenone è intervenuta questa mattina, poco dopo le 8, a San Quirino per un incidente con il coinvolgimento di due auto, che si sono scontrate frontalmente, per cause al vaglio dei Carabinieri.

I pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario e, insieme al personale sanitario, presente con due ambulanze e automedica, si sono presi cura degli occupanti delle due vetture rimasti feriti.