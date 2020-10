Frontale tra due auto a Trasaghis

Questa mattina, poco dopo le 10, è scattato l'allarme per un incidente a Trasaghis, lungo la regionale 512, che in quel tratto prende il nome di via Diaz. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, due auto.

Giunti sul posto, i Vigili del fuoco del distaccamento di Gemona hanno trovato gli occupanti, feriti, già fuori dalle vetture. Mentre il personale sanitario ha prestato loro le prime cure, i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area del sinistro e i mezzi incidentati.