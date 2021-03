Frontale tra due auto ad Aurisina

Frontale in curva lungo l'ex provinciale 1 ad Aurisina. È successo intorno alle 19. Per cause in corso di accertamento da parte del Radiomobile dei Carabinieri si sono scontate una Smart e una Ford Fiesta. L'impatto è stato violento tanto da fare accorrere i residenti seduti a cena. Sul posto personale sanitario e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Opicina. Per i rilievi impegnati i Carabinieri di Aurisina, supportati da una pattuglia di Duino per viabilità.

Illeso il conducente di 24 anni, di Trieste, che stava guidando la Fista. Ferita, invece, una donna di 56 anni del posto, al volante della Smart. È stata trasportata in ospedale con l'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. In stato di choc, non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato ferite lievi ed è stata condotta al nosocomio per accertamenti.