Frontale tra due auto, conducente in ospedale

I Vigili del fuoco della Sede Centrale di Trieste, sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 15, per un incidente stradale accaduto lungo la Strada di Fiume, all'altezza Cattinara. Per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi e la viabilità, due auto si sono scontrate frontalmente.

Ad avere la peggio il conducente di una Ford Fiesta, rimasto ferito, trasportato all'ospedale di Cattinara per accertamenti, dal personale sanitario inviato dalla Centrale Sores di Palmanova.

I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e l'area dello scontro. Sul posto anche la Polizia Locale.