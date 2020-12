Frontale tra due auto, grave una donna

I Vigili del fuoco del Distaccamento di Opicina sono intervenuti, alle 17.45, per un incidente sulla Strada Costiera, due chilometri prima di Sistiana. Per cause in fase di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente, in direzione Trieste; ad avere la peggio la conducente di una Panda, trasportata a Cattinara per accertamenti dal personale sanitario. Sarebbe in gravi condizioni.

I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e l'area dello scontro; sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi.