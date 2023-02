Frontale tra due auto in A34, un morto e quattro feriti

Tragedia lungo l'autostrada A34, nel tratto compreso tra Gradisca d'Isonzo e Villesse, in direzione Villesse. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, poco prima delle 11.30 si è verificato uno scontro frontale tra due vetture; cinque persone sono rimaste coinvolte.

Stando alle prime ricostruzioni, poco prima del piazzale della barriera di Villesse, un’auto ha invertito il proprio senso di marcia, tornando indietro; a seguito di questa operazione si è scontrata con un altro veicolo leggero che si stava dirigendo verso l’innesto della A4.

Un'anziana è deceduta nell'impatto; per lei, intrappolata nell'abitacolo, non c'è stato nulla da fare.

Ferita in modo molto grave una donna di circa 45 anni, elitrasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. In condizioni serie una 50enne, trasportata sempre al pronto soccorso di Udine con l'ambulanza.

Una terza persona, di circa 50 anni, è stata trasportata all'ospedale di Cattinara con ferite serie. La quarta persona coinvolta, un minore, è stato trasportato all'ospedale di Cattinara in condizioni meno gravi.

Immediata la chiamata al numero unico di emergenza Nue112. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'automedica e due ambulanze, oltre all'elisoccorso.

Sul posto operano, oltre agli equipaggi sanitari, i Vigili del fuoco e il personale dell'autostrada, tutti coordinati dal Centro operativo autostradale di Udine.

Per chi proviene da Gorizia ed è diretto verso il bivio A34/A4 è consentita l’uscita a Villesse e il rientro allo stesso svincolo seguendo le indicazioni sulla viabilità ordinaria.