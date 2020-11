Frontale tra due auto in tangenziale, un morto

Incidente mortale questa sera, in comune di Tavagnacco, sul ponte della tangenziale che attraversa la via Nazionale, vicino al centro commerciale Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Tricesimo, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità, due vetture si sono scontrate frontalmente in un punto in cui, da qualche giorno, sono in corso dei lavori di asfaltatura e ci sono delle deviazioni.

Una persona ha perso la vita nell'impatto. Si tratta di un uomo.

La strada è stata chiusa in un senso di marcia e ci sono problemi per il traffico. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Udine, due mezzi dell'Esercito a supporto e il personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova.