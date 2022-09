Frontale tra due auto lungo la bretella Sacile Est

In tarda mattina la seconda partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone è intervenuta per uno scontro frontale tra due auto, lungo la bretella autostradale di Sacile Est, in comune di Fontanafredda.

Dopo il violento impatto, entrambe le vetture hanno terminato la propria corsa a bordo strada. Tre le persone coinvolte, una delle quali - una cittadina americana di 39 anni - in modo più serio, incastrata nell'abitacolo.

I pompieri hanno stabilizzato la sua auto - finita in pendenza nel fossato - con cuscini e verricello; poi, assieme al personale sanitario, l'hanno liberata, rimuovendo la portiera lato guida. La ferita è stata poi affidata alle cure dei sanitari, sul posto con due ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso; dei rilievi si è fatta carico la Polizia Stradale.

Sempre in mattinata, ma a Cecchini di Pasiano, si è verificato uno scontro tra due vetture in via del Commercio. A causa, probabilmente, di una mancata precedenza all'altezza di una rotonda, uno uomo di 44 anni è finito con la propria vettura ruote all'aria. Nessun ferito in modo serio, sul posto i Carabinieri.