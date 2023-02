Frontale tra due auto lungo lo stradone della Mainizza

Lungo lo stradone della Mainizza, a Lucinico di Gorizia, all'altezza del centro equestre, si è verificato un frontale tra due auto nel tardo pomeriggio; tre persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono state inviate l'automedica, due ambulanze e i Vigili del fuoco, che hanno liberato una persona rimasta incastrata nell'abitacolo; ha riportato traumi in diverse parti del corpo, tra cui un trauma cranico. E' stata trasportata all'ospedale di Cattinara, in condizioni piuttosto serie, con l'ambulanza con medico a bordo.

Le altre due persone coinvolte nell'incidente sono state trasportate all'ospedale di Gorizia, in condizioni meno serie. Le cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, intervenute per rilievi e viabilità.