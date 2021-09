Frontale tra due auto, muore a 23 anni il giorno del suo compleanno

Un giovane residente a Majano, Nicholas Giordano, che proprio oggi compiva 23 anni, è deceduto all'ospedale di Udine poco dopo il ricovero, a seguito delle gravissime ferite riportate in un incidente accaduto questa mattina, poco dopo le 6, lungo l’ex provinciale 49, all'ingresso del comune di Pagnacco.

Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due monovolume. Tre persone sono rimaste ferite in maniera grave, trasportate d'urgenza all'ospedale di Udine.

Il 23enne majanese, alla guida dell’auto, non ce l’ha fatta, mentre sono gravi - in prognosi riservata, ma non sarebbero in pericolo di vita - un giovane di Treppo Grande, anche lui 23enne, che viaggiava con l'amico di Majano, e una donna di 46 anni, pure lei di Treppo Grande, al volante della seconda vettura.

Disagi per il traffico: il tratto è rimasto a lungo chiuso per consentire le complesse operazioni di soccorso. Sul posto, oltre al personale sanitario, erano intervenuti i Vigili del fuoco di Udine e, per i rilievi, i Carabinieri della stazione di Feletto Umberto.