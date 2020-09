Frontale tra due auto nella notte

Mezzanotte con il botto. Pure il tasso alcolico era pirotecnico. È successo in centro a Malchina, nel comune di Duino Aurisina, dove per cause in corso di accertamento un'Alfa Romeo 147 si è scontrata frontalmente con una Skoda Fabia.

Per fortuna gli occupanti di entrambi i veicoli sono scesi incolumi. Uno di loro, un isontino di 28 anni, si è subito scusato per non aver visto in tempo la Fabia. La sua voce, tuttavia, ai Carabinieri del Radiomobile è subito apparsa alterata e la parlata incerta, ma non solo per l'emozione o lo shock. Sottoposto all'alcoltest, i suoi valori sono risultati oltre cinque volte il limite consentito.

Per lui è scattato l'immediato ritiro della patente e il sequestro del veicolo per la confisca. Il test del conducente della Fabia è risultato negativo.