Frontale tra due auto, paura per i conducenti

Incidente frontale, poco prima delle 18.30 lungo l'ex provinciale 35, all'altezza dell'area di servizio ex Benvenuti, in comune di Trieste. Per cause in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate frontalmente.

È scattato immediatamente l'allarme e la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, oltre ai Vigili del Fuoco del Capoluogo Giuliano, per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati, a fattivo supporto del personale sanitario e per la messa in sicurezza della sede stradale.

Per i conducenti e i passeggeri si era temuto il peggio. Per fortuna, invece, solo lievi lesioni per uno dei due automobilisti. Coinvolti nell'incidente un uomo e una donna di 49 anni di Trieste.