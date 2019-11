Frontale tra due auto, sei feriti. Uno è grave

Gravissimo incidente stradale a San Vito al Tagliamento intorno alle 4.15 di questa notte, in viale Treviso. Si sono scontrate frontalmente una Opel Astra e una Hyundai i20; sei le persone che sono rimaste ferite.

L'uomo che si trovava all'interno della Astra è rimasto incastrato ed è stato liberato dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito, che hanno dovuto utilizzare le pinze oleodinamiche. Affidato alle cure dei sanitari è stato poi portato in ospedale, in gravissime condizioni, al Santa Maria della Misericordia di Udine.

Feriti, ma tutti in maniera meno grave, i cinque occupanti della Hyundai i20, anche loro portati in ospedale. Sul posto la Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Pordenone e un'ambulanza da San Vito. La strada è rimasta chiusa al traffico per due ore per permettere le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi incidentati e per la bonifica della carreggiata.