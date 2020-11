Frontale tra due auto, sei persone coinvolte

Incidente frontale questa mattina, poco dopo le 7, nella frazione di Rodeano, nel comune di Rive d'Arcano, lungo l'ex provinciale 66, che poi si trasforma in ex provinciale 5, all'altezza di un'intersezione a cinque strade.

Per cause in corso di accertamento da parte dei militari dell'Arma, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrate due auto, all'altezza dell'intersezione tra via San Daniele e via Fagagna.

Sei le persone coinvolte nell'incidente. Cinque di loro viaggiavano su una vettura, sull'altra unicamente il conducente. I primi sono riusciti a uscire autonomamente dall'auto. A riportare le ferite più serie, da quanto si è potuto apprendere finora, l'automobilista che viaggiava da solo.

Sul posto, dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza e l'elicottero decollato dalla base di Campoformido che poi ha trasportato la persona ferita più gravemente, in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

I Vigili del Fuoco della Prima Partenza del Comando di Udine hanno messo in sicurezza le vetture coinvolte e la sede stradale, oltre a dare supporto al personale sanitario.