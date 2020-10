Frontale tra due auto, tre feriti

Frontale tra due auto poco prima di mezzogiorno sulla strada statale 55 del Vallone, nel territorio del comune di Duino Aurisina. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Duino, un neopatentato di Doberdó del Lago ha invaso la corsia opposta; la sua Lancia Ypsilon si è schiantata contro una Citroen C3.

A bordo della C3 viaggiavano una 49enne di Bicinicco e una 63enne di Gradisca d'Isonzo. I tre sono rimasti feriti, ma non in maniera grave.

Sul posto anche una pattuglia del Radiomobile di Aurisina a supporto dei Carabinieri di Duino per la viabilità, oltre alle ambulanze inviate dalla Centrale Sores di Palmanova.