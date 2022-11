Frontale tra due auto, tre persone ferite

Tre persone sono rimaste ferite in maniera seria nella prima serata di ieri, poco prima delle 20.30, seguito di un incidente in località Zellina, lungo la statale 14, a San Giorgio di Nogaro.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, intervenute per rilievi e viabilità, due auto si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato molto violento.

Dopo l'allarme gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto tre ambulanze, l'elisoccorso - che è atterrato nel campo sportivo di Muzzana del Turgnano - e i Vigili del fuoco di Codroipo, che hanno collaborato con i sanitari per liberare dalle lamiere i tre feriti.

Una persona è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Palmanova, le altre due all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, tutte in condizioni serie.