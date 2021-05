Frontale tra due auto, un ferito grave

Incidente frontale intorno alle 6.45 a Gemona del Friuli, in località Campolessi, all'incrocio tra via Campo e via Lessi, lungo la statale 13 Pontebbana.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrate frontalmente due vetture. Dopo l'allarme, lanciato con una chiamata al 112, la Sala Operativa del Nue ha inviato sul posto l'equipaggio di un'automedica e quello di un'autoambulanza.

Due le persone che sono rimaste ferite, una in maniera lieve e una, invece, in maniera più seria, quest'ultima trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'autolettiga.

Era rimasta bloccata all'interno del veicolo, liberata dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli, intervenuti a fattivo supporto del personale sanitario e per la messa in sicurezza delle vetture incidentate e della sede stradale.

Recupero dei veicoli incidentati di Car Service Guerra di Gemona del Friuli.